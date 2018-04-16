Семейная ссора: петербуржец выкинул из окна половину женского гардероба

В Приморском районе на Петербург упали "осадки" в виде одежды и личных вещей.

В воскресенье петербуржцы, живущие в ЖК "Граффити" стали свидетелями необычной ситуации. Из окна многоэтажного здания вечером неизвестные начали скидывать предметы женского гардероба, постельные принадлежности и личные вещи. По сведениям очевидцев, одежда летела с 14 этажа на газон перед домом. В результате падения вещей с большой высоты пострадавших не оказалось: дети и обычные прохожие успели вовремя отойти от "территории катастрофы".

Причиной странной выходки жильцов стала семейная ссора. В какой-то момент мужчина решил выбросить вещи супруги из квартиры. В течение 15-20 минут он вышвыривал чужое имущество на улицу. После этого из жилого комплекса вышла заплаканная женщина, которая начала собирать разбросанные по двору вещи. В этом ей помогали дети, которые были свидетелями произошедшего.

Фото и видео: Piter.tv

