На Выборгском шоссе автобус "оторвал" иномарке бампер 

В среду, 25 сентября, на Выборгском шоссе произошло ДТП с участием автобуса и иномарки. Фотографиями с места аварии петербуржцы делятся в соцсетях.
Авария произошла около поста ГАИ. О пострадавших никакой информации нет. Причина ДТП выясняется. По словам очевидцев, на месте собирается огромная пробка.
Да уж, приехала на работу пораньше называется
пишут горожане
В некоторых местах карта "залита" красным, что означает от 8 до 10 баллов пробок.
Ранее мы сообщали о том, что на петербургских дорогах перевернулась очередная машина.
Фото:дтп и чп петербург/вк
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