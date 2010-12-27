На Выборгском шоссе автобус "оторвал" иномарке бампер 

Собирается пробка.

В среду, 25 сентября, на Выборгском шоссе произошло ДТП с участием автобуса и иномарки. Фотографиями с места аварии петербуржцы делятся в соцсетях.

Авария произошла около поста ГАИ. О пострадавших никакой информации нет. Причина ДТП выясняется. По словам очевидцев, на месте собирается огромная пробка.

Да уж, приехала на работу пораньше называется пишут горожане

В некоторых местах карта "залита" красным, что означает от 8 до 10 баллов пробок.

Ранее мы сообщали о том, что на петербургских дорогах перевернулась очередная машина.

Фото:дтп и чп петербург/вк