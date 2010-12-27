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На Выборгском шоссе автобус "оторвал" иномарке бампер 
Сегодня, 9:38
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IRINA_CHALKINA

На Выборгском шоссе автобус "оторвал" иномарке бампер 

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Собирается пробка.

В среду, 25 сентября, на Выборгском шоссе произошло ДТП с участием автобуса и иномарки. Фотографиями с места аварии петербуржцы делятся в соцсетях. 

Авария произошла около поста ГАИ. О пострадавших никакой информации нет. Причина ДТП выясняется. По словам очевидцев, на месте собирается огромная пробка. 

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В некоторых местах карта "залита" красным, что означает от 8 до 10 баллов пробок. 

Ранее мы сообщали о том, что на петербургских дорогах перевернулась очередная машина.

Фото:дтп и чп петербург/вк

Теги: дтп, новости спб, общество, происшествия
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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