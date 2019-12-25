На проспекте Ветеранов с поличным поймали четверых вымогателей, похитивших безработного

Злоумышленники затолкали прохожего в машину, но не смогли скрыться с места благодаря полиции.

В Петербурге с поличным поймали группу мужчин, похитивших человека и вымогавших у него деньги. Как сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах, инцидент произошел 28 июля.

Около 11.00 четверо петербуржцев напали на неработающего 48-летнего местного жителя во дворе дома №155 по проспекту Ветеранов. Злоумышленники грубо затолкали человека в машину и попытались скрыться с места, на ходу требуя у пострадавшего выкуп в 60 тысяч долларов США. К счастью, на выезде со двора автомобиль заблокировали полицейские, похищенного мужчину освободили, а вымогателей задержали. Возбуждено уголовное дело.

Отмечается, что неработающие злоумышленники ранее были неоднократно судимы в Петербурге и за его пределами за подделку денег, незаконное хранение оружия, убийство и умышленное причинение вреда здоровью.

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Фото: Piter.TV