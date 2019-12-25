Трое душегубов убили 22-летнего парня и закопали его в лесу в Ленобласти

В момент совершения преступления подозреваемые находились в состоянии алкогольного опьянения.

Во вторник, 28 июля, в Кировске задержали трех мужчин 25, 26 и 28 лет, которых подозревают в убийстве 22-летнего парня. Об этом сообщает СУ СК по Ленобласти.

Бездыханное тело молодого человека нашли в лесу недалеко от деревни Бабаново Кировского района Ленобласти. Погибший был захоронен на глубину до 1,5 метров. На некоторых частях тела обнаружили следы насилия.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Оперативникам удалось выяснить, что к делу причастны трое малознакомых потерпевшему мужчин. По версии следствия, душегубы напились, убили потерпевшего, а после вывезли его тело в лесной массив и закопали.

В настоящий момент решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Назначены необходимые судебные экспертизы.

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