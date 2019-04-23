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В Выборгском районе Петербурга агрессивные собаки напали на мать с ребенком
Сегодня, 15:00
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В Выборгском районе Петербурга агрессивные собаки напали на мать с ребенком

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Пострадавшая заявила, что на владелицу овчарок горожане уже несколько раз жаловались. 

В Выборгском районе Петербурга злые собаки напали на местных жителей. Об этом сообщили на портале 78.ru.

Инцидент произошел накануне, 21 мая, в 18:30 в зоне отдыха на Верхнем Суздальском озере. Три агрессивных пса, с которыми гуляла пенсионерка, набросились на женщину с маленьким сыном. По факту случившегося началась проверка. Информация уточняется. 

Пострадавшая заявила, что на владелицу овчарок горожане уже несколько раз жаловались. 

Ранее на Piter.tv: петербуржец спрятался от приставов под одеялом и притворился скулящим псом.

Фото: Pexels

Теги: верхнее суздальское озеро, напали на людей, покусали собаки, полиция, скорая, собаки
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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