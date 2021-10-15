Петербуржец спрятался от приставов под одеялом и притворился скулящим псом

В итоге мужчина был найден на кровати под одеялом. На вопрос судебного пристава "Кто под одеялом?", мать ответила "Там собака спит". Для подтверждения этих слов, петербуржец начал скулить и лаять.

В Петербурге возбуждено уголовное дело в отношении 30-летнего должника по алиментам, который спрятался от судебных приставов под одеялом в квартире своей матери. Об этом сообщила пресс-служба ФССП по Петербургу.

Мужчина должен был каждый месяц платить алименты своей 9-летней дочке в размере 8,5 тысячи рублей. Однако, он этого не делал. За игнорирование данного требования он уже был ранее привлечен к обязательным работам. Однако и на работы он не явился, также перестал выходить на связь.

В результате мужчина накопил долг в размере 364 тысяч рублей. Выяснились, что все это время он жил у матери и уже успел начать новые отношения с женщиной. Его новую возлюбленную неоднократно задерживали за распитие алкогольных напитков в общественном месте.

Когда приставы пришли в квартиру матери должника, она заявила, что сын здесь не живет. Но в доме были найдены его вещи, а сожительница готовила ужин. В итоге мужчина был найден на кровати под одеялом. На вопрос судебного пристава "Кто под одеялом?", мать ответила "Там собака спит". Для подтверждения этих слов, петербуржец начал скулить и лаять.

Должник был доставлен в отдел судебных приставов, где в отношении него было возбуждено уголовное дело по статье "Неуплата средств на содержание детей".

В марте судебные приставы взыскали 1,5 миллиона рублей с петербуржца в пользу дочерей.

Фото: пресс-служба ФССП по Петербургу