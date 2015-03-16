На Верхней улице из-за ремонта дороги ограничат проезд с 8 августа

Ограничения снимут утром 11 августа.

В Выборгском районе ведутся работы по ремонту дорожного покрытия. В связи с этим ограничат проезд по Верхней улице с 8 августа (08:00) по 11 августа (08:00). Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ.

Речь идет об участке от проспекта Культуры до дома 41, литера А, по проспекту Культуры, включая перекрестки.

Будьте внимательны на дороге. Обращайте внимание на установленные информационные щиты со схемами и указателями возможных направлений объезда участков производства работ. Пресс-служба ГАТИ

Ранее мы писали, что на перекрестке Детской улицы и Большого проспекта В.О. на этой неделе ограничат проезд.

Фото: Piter.tv