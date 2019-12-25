На Вербной улице из окна многоэтажки выпал человек

На место происшествия приехала машина скорой помощи и реанимобиль.

Рано утром 29 мая в Приморском районе Петербурга произошло ЧП. По словам местных жителей, из окна многоэтажки выпал человек. В сети появилась фотография с места происшествия.

Инцидент произошел на Вербной улице, 12. Человек выпал из окна шестого этажа. На место происшествия приехала машина скорой помощи и реанимобиль. О состоянии здоровья пострадавшего ничего не сообщается.

Ранее мы писали, что на проспекте Славы из окна выпала пенсионерка с гипсом на ноге.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб