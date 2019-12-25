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На проспекте Славы из окна выпала пенсионерка с гипсом на ноге
Сегодня, 14:27
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Alena_Zinovieva

На проспекте Славы из окна выпала пенсионерка с гипсом на ноге

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Повсюду лежали разбитые стекла.

В понедельник, 25 мая, во Фрунзенском районе Петербурга разыгралась трагедия. Из окна дома на проспекте Славы выпала женщина 65 лет. В сети появилась фотография с места происшествия.

На снимке тело закрыто голубой тканью. По словам очевидцев, повсюду лежали разбитые стекла. Женщина упала с высоты 6-7 этажа. На ноге у нее был гипс. Обстоятельства происшествия не уточняются. 

Ранее мы писали, что из окна квартиры на четвертом этаже на Октябрьской набережной выпал ребенок.

Фото: ВКонтакте / Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Теги: несчастный случай, падение с высоты, пенсионерка
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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