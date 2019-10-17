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На видео попал момент, как "Киа" влетела в "Газель" на Ваське

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Водитель большегруза резко затормозить, в свою очередь водитель иномарки не успел отреагировать.

Днем 17 октября в Василеостровском районе Петербурга произошло ДТП. На видео, которое оказалось в распоряжении Piter.TV, видно, как "Киа" врезается впереди стоящую "Газель".

Инцидент произошел возле дома №20 на Кадетской линии ВО. По версии очевидцев, водитель большегруза резко затормозил, а водитель "Киа", который ехал сзади, не успел отреагировать и врезался в "Газель". На записи видно, что часть иномарки буквально оказалась под кузовом грузовичка. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее мы писали, что появилось видео жесткого ДТП на Комендантском проспекте.

Видео: Piter.TV

Теги: авария, дтп с газелью, нарушении пдд
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП, Картина дня,

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