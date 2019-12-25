На Васильевском острове злоумышленник поджег фаер в клубе

В результате действий хулигана пострадали две девушки.

Накануне, 19 августа, на Васильевском острове полицейские задержали мужчину, который поджег фаер в одном из клубов Петербурга. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Известно, что днем ранее злоумышленник, находясь в увеселительном заведении на Кожевенной линии, зажег фаер. В результате его действий пострадали две девушки. Они получили повреждения глаз.

Известно, что на вечеринку вместе с хулиганом пришел друг. В момент ЧП молодые люди скрылись.

Подробности уточняются. Известно, что на подозреваемого составили административный протокол.

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Фото: Piter.tv