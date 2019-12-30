В пункт приёма органики можно будет сдать: остатки каш, макарон, печенья и засохший хлеб.

В пятницу, 17 января, стало известно о том, что на Васильевском острове появится мобильный пункт приёма органических отходов. Об этом сообщили в пресс-службе районной администрации.

Мобильный пункт приёма отходов откроется у дома № 3/1 по 22-й линии В.О. Он будет работать с 12:00 до 17:00. Известно, что петербуржцы смогут сдать в него остатки каш, макарон, печенья и засохший хлеб. Также в пункте приёма органических отходов принимают чайную заварку и кофейную гущу, скорлупу орехов, косточки, шелуху от семечек и лука. Кроме того, активисты примут бумажные коробки из-под яиц, втулки от туалетной бумаги, зубочистки и спички.

Отмечается, что в рамках этого проекта на Васильевском острове также появится показательная мини-вермиферма, где будут жить компостные черви.

Власти Петербурга планируют, что с 20 января любой петербуржец сможет воспользоваться услугами экотакси для вывоза органики из дома.

Ранее мы сообщали о том, что Комитет по благоустройству показал чертежи новых общественных пространств в Петербурге.

Фото:pixabay