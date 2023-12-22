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На Васильевском острове водитель "Газели" сбил насмерть женщину-пешехода

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От полученных травм петербурженка скончалась на месте ДТП.

Утром в пятницу, 23 февраля, у дома 36 по 11-й линии Васильевского острова 37-летний водитель "Газели", двигаясь задним ходом, наехал на женщину-пешехода. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербург и Ленобласти. 

От полученных травм петербурженка скончалась на месте ДТП, ее личность устанавливается. По данному факту полиция проводит проверку, обстоятельства произошедшего выясняются. 

Ранее на Piter.TV: на Новоприозерском шоссе сгорел грузовой автомобиль. На месте ДТП образовалась пробка.

Видео: пресс-служба ГУ МВД России по Петербург и Ленобласти

Теги: дтп на васильевском острове, сбил пешехода насмерть
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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