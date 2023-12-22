На Новоприозерском шоссе сгорел грузовой автомобиль. На месте ДТП образовалась пробка

Движение на Новоприозерском шоссе осуществляется по одной полосе в каждом направлении, из-за чего образовался затор протяженностью в километр на съезде с внешнего кольца КАДа на "Сортавалу".

Утром 23 февраля на автодороге А-121 "Сортавала" произошло смертельное ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

По предварительным данным, грузовой автомобиль, который двигался из Петербурга в Приозерск, столкнулся с барьерным ограждением и опорами освещения, опрокинулся на проезжей части и загорелся. Водитель машины погиб на месте происшествия.

Движение на Новоприозерском шоссе осуществляется по одной полосе в каждом направлении, из-за чего образовался затор протяженностью в километр на съезде с внешнего кольца КАДа на "Сортавалу".

На месте аварии находятся представители обслуживающей дорогу подрядной организации, ГИБДД и МЧС. Причины ДТП устанавливают правоохранители.

Ранее мы рассказывали о том, что на 631-м километре автодороги "Россия" произошло смертельное ДТП с участием каршеринга и грузовика.

Видео: Telegram / Петербург с огоньком

Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад"