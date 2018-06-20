Водитель скрылся с места ДТП на проспекте Космонавтов

В сторону улицы Типанова собирается пробка.

На проспекте Космонавтов произошло ДТП с участием двух автомобилей, один из участников аварии скрылся с места происшествия. Об этом сообщает мобильный корреспондент Piter.TV.

Авария на проспекте Космонавтов, 45 произошла около получаса назад. С парковки ТЦ "Окей" выезжал Форд Фокус и, по всей видимости, водитель не увидел другой автомобиль. В результате Форд Фокус развернуло, он остался стоять поперек дороги. Образовалась пробка в сторону улицы Типанова. Второй участник ДТП, по словам очевидцев, скрылся.

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Фото и видео: Piter.TV