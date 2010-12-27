На Васильевском острове высадят 20 тысяч тюльпанов

Посмотреть на цветы можно будет весной следующего года.

В Василеостровском районе Петербурга появится около 20 тысяч тюльпанов. Высадкой растений займутся сотрудники садово-паркового хозяйства "Василеостровец". Работы запланированы на 21 октября. Об этом сообщили в пресс-службе администрации.

Известно, что первые плоды трудовой деятельности местных садовников местные жители смогут увидеть уже весной 2020 года. На газонах Большого проспекта и Наличной улицы распустятся красно-белые бутоны.

Напомним, что в рамках последнего месячника по благоустройству чиновники высадили 142 липы мелколистной и кленов остролистных, а также около 4,5 тысяч кустарников. Большую часть из них представляет кизильник блестящий и спирея серая.

Ранее Piter.tv писал о том, что петербургские спасатели высадили на территории пожарных депо две тысячи тюльпанов.

Фото: Pixabay.com

