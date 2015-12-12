На Васильевском острове ветер сорвал с крыши дома лист железа

Как рассказали очевидцы, сотрудники МЧС сняли лист до того, как он упал на землю.

В воскресенье, 17 октября, петербуржцы заметили лист железа, который сорвал ветер, на Васильевском острове. Об этом они сообщили в социальных сетях.

Так, на 8-й линии Васильевского острова с крыши дома 19 упал лист желез. Он повис на проводе. Как рассказали очевидцы, сотрудники МЧС сняли лист до того, как он упал на землю. Информации о пострадавших не поступало.

Напомним, в Петербурге порывы ветра достигали 15-17 метров в секунду. Спасатели рекомендовали жителям города не парковать автомобили под деревьями и неустойчивыми конструкциями.

Ранее петербуржцы сфотографировали последствия сильного ветра.

Фото: Вконтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб