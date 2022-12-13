На Васильевском острове вечером произошел пожар в жилом доме

Пламя вспыхнуло в вентиляционной шахте.

Накануне, 27 мая, в Василеостровском районе горел жилой дом. На 6-й линии В. О., 59, на первом этаже происходило горение в вентиляционной шахте. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 21:38. Огонь распространился по площади 0,5 квадратных метра.

В 22:11 пожар был ликвидирован. Его потушили 10 спасателей и две спецмашины.

Сведения о пострадавших не поступали.

Ранее на Piter.tv: в Рыбинске произошел пожар на мебельной фабрике.

Фото: Piter.tv