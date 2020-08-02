На улице Беринга заметили адресную табличку с ошибкой в фамилии мореплавателя

Ошибку в фамилии петербуржцы заметили на табличке на доме №25/3.

На улице Беринга заметили адресную табличку с ошибкой в фамилии российского мореплавателя. Об этом 19 ноября местные жители рассказали в социальных сетях.

Прости Витус. Тут долго объяснять, просто прости… автор поста

Ошибку в фамилии петербуржцы заметили на табличке на доме №25/3. Пользователи в комментариях под постом удивились, как табличку с ошибкой вовсе пропустили. Еще часть горожан в очередной раз отметили, что Петербург считается "культурной столицей" России.

Ранее на Невском название автобусной остановки написали с ошибкой. Речь идет об остановке, которая находится вблизи одноименной станции "Гостиный двор".

Фото: ВКонтакте / Живем на Васильевском | Васильевский остров (Василий Шевченко)