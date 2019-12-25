На Невском название автобусной остановки написали с ошибкой

Речь идет об остановке, которая находится вблизи одноименной станции "Гостиный двор".

Петербуржцы заметили ошибку на информационном стенде у остановки общественного транспорта на Невском проспекте. Фото стенда с надписью "Гостинный двор" появилось в группе "Центральный район за комфортную среду обитания".

Речь идет об остановке, которая находится вблизи одноименной станции "Гостиный двор".

По информации комтранса, работа подрядчика будет принята и оплачена только после исправления недочетов и ошибок.

Ранее в Петербурге выпускникам выдали аттестаты с ошибкой в QR-коде.

Фото: ВКонтакте / Центральный район за комфортную среду обитания