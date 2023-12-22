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На Васильевском острове три мотоциклиста пострадали в ДТП
Сегодня, 16:08
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На Васильевском острове три мотоциклиста пострадали в ДТП

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Один мужчина отделался ссадинами.

На Васильевском острове сегодня, 22 мая, произошло ДТП. Инцидент случился в темное время суток. В результате случившегося пострадали три человека. Об этом сообщили в группе "Мотосолидарность ДТП"  в соцсети "ВКонтакте".

Байкеры упали с железных коней. Известно, что двое мужчин попали в больницу с переломами. Еще один мужчина, который ехал "двойкой", получил только ссадины. 

Подробности уточняются, проводится проверка. 

Несколько мотоциклов. Помощь не просили. Все живы.

Очевидец

Ранее мы писали, что в аварии на автодороге "Роговицы – Калитино" погибли оба водителя.

Фото: ВКонтакте / Мотосолидарность ДТП

Теги: байкеры, васильевский остров, мотоциклист
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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