Кластер в будущем может составить конкуренцию улице Рубинштейна, считают организаторы.

Стало известно, что на Васильевском острове появится новый гастрономический кластер. Вместе с обновленным Василеостровским рынком в одной концепции может объединиться торгово-офисный центр "Андреевский двор". Об этом РБК Петербург 9 октября сообщил основатель компании "Агора. Гастроурбанистика" Артем Балаев.

Эксперт компании-автора концепции обновления центра сообщил, что кластер разместится на первом этаже "Андреевского двора" к лету 2021 года. Там могут появиться 10-15 заведений площадью около 150-250 квадратных метров. Ведется поиск новых резидентов кластера.

Не исключается, что Волжский переулок между "Андреевским двором" и Василеостровским рынком станет пешеходным.

Ранее мы сообщали о том, что у учеников школы №15 Василеостровского района подозревают массовое отравление. Дети почувствовали себя плохо накануне. У некоторых поднялась температура, была рвота.

Фото: Piter.tv