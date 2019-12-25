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На Васильевском острове появился неожиданный стрит-арт
Сегодня, 20:53
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smirenny

На Васильевском острове появился неожиданный стрит-арт

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"Странный сфинкс" понравился горожанам.

Необычный арт-объект появился в нише между двух осыпающихся колонн на Васильевском острове. Мнение горожан по поводу граффити узнали в "Невских Новостях".

На стене изображена фигура девушки, "вырастающая" из тела некоего животного, предположительно, кота с шестью конечностями: две человеческие руки и четыре лапы животного. Местные жители приняли рисунок благосклонно. По их мнению, граффити украшает унылый район и облезлую стену, несмотря на то, что задумка автора понятна не до конца.  

Найти арт можно по адресу: 26-я линия, дом 3.

Ранее мы писали, что во время пандемии художники и подростки облюбовали Невский рынок.

Фото: "Невские Новости". 

 

Теги: васильевский остров, стрит-арт, уличное искусство
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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