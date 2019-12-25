На Васильевском острове появился неожиданный стрит-арт

"Странный сфинкс" понравился горожанам.

Необычный арт-объект появился в нише между двух осыпающихся колонн на Васильевском острове. Мнение горожан по поводу граффити узнали в "Невских Новостях".

На стене изображена фигура девушки, "вырастающая" из тела некоего животного, предположительно, кота с шестью конечностями: две человеческие руки и четыре лапы животного. Местные жители приняли рисунок благосклонно. По их мнению, граффити украшает унылый район и облезлую стену, несмотря на то, что задумка автора понятна не до конца.

Найти арт можно по адресу: 26-я линия, дом 3.

Ранее мы писали, что во время пандемии художники и подростки облюбовали Невский рынок.

Фото: "Невские Новости".