В среду, 26 февраля, стало известно о том, что на Васильевском острове нашли две небезопасные детские площадки. Об этом сообщает пресс-служба АО "Теплосеть Санкт-Петербурга".
Небезопасную детскую площадку обнаружили во дворе дома 89 по Большому проспекту Васильевского острова. Как оказалось, детскую зону построили без согласования. А вот возле дома 2А по улице Шевченко детскую площадку построили над тепломагистралью.
Специалисты отправили уведомления о нарушениях в районные администрации.
Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге на Приморском проспекте построят высотный бизнес-центр.
Фото: АО "Теплосеть Санкт-Петербурга"
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