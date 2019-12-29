Как оказалось, зона для игр расположена прямо над трубой, песочница установлена непосредственно над тепломагистралью.

В среду, 26 февраля, стало известно о том, что на Васильевском острове нашли две небезопасные детские площадки. Об этом сообщает пресс-служба АО "Теплосеть Санкт-Петербурга".

Небезопасную детскую площадку обнаружили во дворе дома 89 по Большому проспекту Васильевского острова. Как оказалось, детскую зону построили без согласования. А вот возле дома 2А по улице Шевченко детскую площадку построили над тепломагистралью.

Специалисты отправили уведомления о нарушениях в районные администрации.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге на Приморском проспекте построят высотный бизнес-центр.

Фото: АО "Теплосеть Санкт-Петербурга"