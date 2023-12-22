На Васильевском острове начались работы по реконструкции инженерных сетей АО "Теплосеть"

Для жителей жилых домов установят временную теплосеть.

На 10-11 линии В.О. у дома 32/44 стартуют работы по реконструкции инженерных сетей АО "Теплосеть Санкт-Петербурга". ГАТИ выдала ордер на проведение ремонта. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Для жителей жилых домов установят временную теплосеть. После ее испытаний начнутся основные работы. Они завершатся в мае 2024 года.

На участке, де будет проходить реконструкция, смонтируют временные ограждения. Установка конструкций не повлияет на существующие маршруты движения пешеходов, а для въезда автомобилей во двор часть временной теплосети будет выполнена в форме арки.

Обновление инжеренерных сетей необходимо. За последние три года аварии на сетях на этом участке регистрировались 25 раз.

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Фото: Telegram / ГАТИ