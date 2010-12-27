На Васильевском острове пьяный мужчина угрожал ножом женщине

Его задержали сотрудники Росгвардии.

Во вторник, 30 июля около 2:00 у дома №39/14 на Большом проспекте Васильевского острова пьяный 36-летний мужчина угрожал ножом 30-летней женщине. Об этом сообщила пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

Женщина смогла убежать и обратилась к наряду Росгвардии с приметами нападавшего. Сотрудники вневедомственной охраны обнаружили мужчину на том же месте, где он угрожал потерпевшей. Подозреваемого задержали и передали в 16 отдел полиции, где у него отобрали складной нож.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что полиция ищет человека, напавшего в Петербурге на финансистов с топором.

Фото: Pixabay