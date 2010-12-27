Полиция ищет человека, напавшего в Петербурге на финансистов с топором

Инцидент произошел 30 июля.

Очевидцы сообщили о поножовщине в брокерской конторе. В результате инцидента пострадали два человека.

Как стало известно, 30 июля, неизвестный вошел в офис фирмы. Он был недоволен услугами, которые она ему оказала. Мужчина схватил топор и напал на двух работником компании. Злоумышленник скрылся. Пострадавших доставили с различными травмами в больницу.

Теперь полиция занимается установлением личности обидчика и его задержанием. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что полиция задержала подозреваемого участника поножовщины.

Фото: vk.com/unreleased_dtp