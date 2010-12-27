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Полиция ищет человека, напавшего в Петербурге на финансистов с топором
Сегодня, 16:49
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nadezhda_sib

Полиция ищет человека, напавшего в Петербурге на финансистов с топором

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Инцидент произошел 30 июля.

Очевидцы сообщили о поножовщине в брокерской конторе. В результате инцидента пострадали два человека. 

Как стало известно, 30 июля, неизвестный вошел в офис фирмы. Он был недоволен услугами, которые она ему оказала. Мужчина схватил топор и напал на двух работником компании. Злоумышленник скрылся. Пострадавших доставили с различными травмами в больницу.

Теперь полиция занимается установлением личности обидчика и его задержанием. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что полиция задержала подозреваемого участника поножовщины. 

Фото: vk.com/unreleased_dtp

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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