На Васильевском острове начали поиски педофила

Он два раза надругался над восьмилетним мальчиком.

В четверг, 25 июля полиция Василеостровского района начала поиски педофила, жертвой которого стал восьмилетний мальчик. Об этом сообщило АН "Оперативное прикрытие".

В органы обратилась 63-летняя бабушка потерпевшего второклассника. По ее словам, мужчина по имени Николай дважды приставал к ее внуку во дворе дома №4 в Тучковом переулке. В первый раз это случилось около двух недель назад, второй – 25 июля.

Делом занялся Следственный комитет.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что Словения выдала Петербургу обвиняемого в попытке угона Lexus.

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