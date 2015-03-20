На Васильевском острове из аэрозольного пистолета стрелял 52-летний хулиган

Пострадавших нет. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В Василеостровском районе задержали 52-летнего мужчину, который вечером 29 мая стрелял из аэрозольного пистолета. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Электромонтер, находясь на работе, решил развлечься и начал стрелять из предмета, похожего на пистолет. Правоохранители задержали хулигана и составили на него административный протокол. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее на Piter.tv сообщили, что пьяная преподавательница убила бывшего мужа ножом. Женщина работает в петербургском колледже.

Фото: Piter.tv