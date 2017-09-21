На Васильевском острове и в Калининском районе построят крытые катки

Горожане стали чаще заниматься спортом.

Во вторник, 9 марта, губернатор Петербурга Александр Беглов поручил увеличить количество спортивных площадок и сооружений в новых кварталах. Об этом сообщили в Смольном.

Градоначальник отметил, что строительство спортивных объектов должны обсуждать еще на стадии проектирования новостроек. Кроме того отмечается, что по итогам прошедшего года число горожан, которые начали вести здоровый образ жизни, выросло на 55 тысяч человек. По планам петербургской администрации, через три года эта цифра должна достигнуть не менее 55% от всего населения.

Так, во Фрунзенском районе появится центр спортивной подготовки по баскетболу, в Василеостровском и Калининском районах откроют крытые катки, а в Приморском районе продолжат строительство спорткомплекса для лиц с ограниченными возможностями.

В текущем году планируют отремонтировать 34 спортивные площадки во дворах.

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