На Васильевском острове достроили новый корпус детской больницы святой Марии Магдалины

Палаты оборудовали санузлами и душевыми, а на этажах есть игровые комнаты для дневного пребывания детей.

Завершилось строительство нового корпуса детской городской больницы № 2 святой Марии Магдалины на 1-й линии Васильевского острова. Разрешение на ввод получило ООО СК "ВысоцСпецСтрой". Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

Учреждение начало работу в 1829 году, сегодня оно оказывает экстренную и плановую помощь детям. Вместимость больницы составляла 351 больничную койку, новый корпус позволил добавить еще 160 коек. В новом корпусе будут оказывать помощь кардиологи, ревматологи, аллергологи, нефрологи.

Палаты оборудовали санузлами и душевыми, а на этажах есть игровые комнаты для дневного пребывания детей.

Ранее стало известно, что в Петербурге в 2021 году построили 26 социальных объектов.

Фото: портал "Строительный Петербург"