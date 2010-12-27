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На Гаванской детская площадки поросла травой и мхом
Сегодня, 11:29
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nastya960

На Гаванской детская площадки поросла травой и мхом

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Прокуратура внесла представление в адрес главы МО.

Сотрудники прокуратуры проверили состояние детских игровых площадок по Гаванским улицам (Василеостровский район).

Проверка показала, что детские площадки имеют искусственное набивное покрытие, на котором множественные разрывы, трещины. В некоторых местах площадка даже заросли мхом и травой.

Прокуратура внесла представление в адрес главы МО "Гавань" с требованием устранить все нарушения, так как такие дефекты могут привести к травмированию детей.

Ранее собственников попросили отремонтировать заброшенный флигель на ВО.
Фото: pixabay 

Теги: гаванская, дети, детская площадка
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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