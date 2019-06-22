Видео: собственников попросили отремонтировать заброшенный флигель на ВО

Собственников попросили отремонтировать заброшенный флигель на Среднем проспекте ВО. Съемочной бригаде PITER.TV удалось побывать внутри старинного, заброшенного здания.

Двухэтажный дом на углу 11-й линии и Среднего проспекта возведен во второй четверти XIX века. Дом расселен, заброшен и руинирован. Внутри здания полнейший хаос – мусор, строительные материалы и даже мёртвые голуби.

В ходе осмотра технического состояния, проведенного ООО "Управляющая компания "Возрождение"", было задокументировано, что отсутствуют кровля, оконные заполнения и 70% фасадной штукатурки.

.При этом, как считает управляющая компания "угрозы обрушения нет". "Возрождение" рекомендовало провести капитальный ремонт флигеля

Сейчас у компании средств на эти работы нет, а потому в четвертом квартале 2019 года на общем собрании собственников "будет определен порядок выполнения дальнейших мероприятий".

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