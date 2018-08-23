На Васильевском острове снимут мемориальную доску Александру Грину

Такое распоряжение дала администрация района.

На Васильевском острове демонтируют мемориальную доску Александру Грину. Администрация Василеостровского района Петербурга обязала управляющую компанию "Мир" заняться данным вопросом. Табличку необходимо снять до 30 сентября. Документ оказался в распоряжении Piter.tv.

Как отметили в администрации, на 11-й линии Васильевского острова, на фасаде дома №44 мемориальную табличку установили незаконно. Также администрация выяснила, что изначальная программа мероприятия в сквере на 10-й линии отличалась от той, которая была.

Мемориальную табличку Александру Грину установили 18 сентября. Открытие памятного знака приурочили к празднованию Дня мира.

Фото: Вконтакте / Город А.С. Грина и "Алых парусов"