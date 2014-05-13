В Василеостровском и Приморском районах с 1 октября улучшат движение автобусов

Теперь 220-й автобус будет доезжать до набережной Миклухо-Маклая, а на маршрут 223-го поставят еще три транспортных средства.

Комитет по транспорту Санкт-Петербурга продолжает улучшать транспортную доступность на Васильевском острове и в районе станции метро "Комендантский проспект". В пресс-службе ведомства сообщили о продлении маршрута №220/5МА и увеличении количества 223-х автобусов. Озвученные нововведения вступят в силу 1-го октября.

Решение о продлении транспортного маршрута было принято в связи с окончанием строительства дорожной сети на западе Васильевского острова. Теперь 220-й автобус после проспекта Крузенштерна будет следовать по улице Чирикова и далее по набережной Миклухо-Маклая. Также для удобства пассажиров на улице Чирикова были установлены две остановки.

Маршрут №223, который пролегает от "Старой деревни" до Арцеуловской аллеи, будет усилен. С 1-го октября на данном направлении дополнительно появятся 3 автобуса, что приведет к сокращению интервала движения в утренний час пик до 8-10 минут, а вечером – до 8-13 минут.

Ранее мы сообщали о новых ограничениях транспортного движения в восьми районах города.

Фото: Telegram / Начальник транспортного цеха