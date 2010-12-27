В Васильевском районе черный "БМВ" влетел в витрину магазина

По словам свидетелей, на данном месте оборудованы места для инвалидов.

В минувшие выходные, 29 сентября, в Васильевском районе "БМВ" влетел в витрину магазина. Об этом сообщает отдел пропаганды Гибдд по Петербургу и Ленобласти.

Инцидент произошел на ул. Нахимова у д. 5/1.

Данное происшествие - наезд автомобиля "БМВ икс 5", под управлением мужчины 1973, на витрину магазина - имело место быть по указанному адресу сказано в сообщении

По словам очевидцев, на данном месте оборудованы места для инвалидов. К счастью, никто не пострадал.

Ранее мы сообщали о том, что петербургский школьник упал в канал Грибоедова во время квеста.

Фото: отдел пропаганды Гибдд по Петербургу и Ленобласти