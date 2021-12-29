ЖСК на Васильевском отгородился от сосулек забором и цепями

Старикам приходится "штурмовать" огромный сугроб.

Проход для жильцов дома №21 на Железноводской улице в Петербурге оказался перекрыт с двух сторон. С одной представители ЖСК поставили забор, прикованный к решетке и трубе цепью, с другой – протянули маркерную ленту. Об этом пишет "Фонтанка".

Местные жители рассказали, что на крыше дома повисли огромные сосульки. Вместо того чтобы их сбить, представители ЖСК поставили ограждения. На одном из них висит объявление со словами из сказки: "Дом обойдешь — 3 минуты потеряешь, прямо пойдешь — под сосульку попадешь, налево пойдешь — в забор попадешь)".

По словам жильцов дома, оставшийся проход также плохо убран и ведет сразу на проезжую часть. Старикам приходится "штурмовать" огромный сугроб. Петербуржцы рассказали, что ЖСК не сбивает сосульки, поскольку на доме "мягкая кровля".

Ранее мы писали, что КГИОП запретил менять окна в доме Лишневского, но коммунальщики не послушались.

Фото: "Фонтанка"