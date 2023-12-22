Петербургские теплоэнергетики присоединились к уборке льда и наледи

Перед празднованием освобождения Ленинграда от блокады предприятия предоставили технику и специалистов для погрузки и вывоза снега с петербургских улиц.

Группа "ТЭК СПБ" и АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" регулярно оказывают помощь городу, предоставляя спецтехнику для уборки снега и наледи. Как сообщили в пресс-службе ГУП "ТЭК СПБ", перед празднованием освобождения Ленинграда от блокады предприятия предоставили технику и специалистов для погрузки и вывоза снега с петербургских улиц.

В середине января теплоэнергетики по запросу городских властей предоставили пять погрузчиков и 12 самосвалов с экипажем водителей для очистки автомобильных магистралей от снега.

В течение десяти дней, до 27 января, теплоэнергетики помогали городу освободить магистрали от зимних осадков.

Ранее мы сообщили о том, что в 2023 году ГУП "ТЭК СПб" с помощью беспилотников предотвратило 240 дефектов на тепловых сетях.

Фото: ГУП "ТЭК" СПб