КГИОП запретил менять окна в доме Лишневского, но коммунальщики не послушались

Рабочие уже приступили к демонтажу старых окон, чтобы заменить их на белые пластиковые стеклопакеты. Им помешали волонтеры и местные жители.

Комитет по охране памятников Петербурга направил обращение в администрацию Петроградского района и Государственную жилищную инспекцию города в связи с заменой окон в доме-памятнике на улице Ленина, 41 (доходный дом А.С. Лишневского). Несмотря на запрет чиновников, сотрудники ЖКС №1 решили провести демонтажные работы и заменить старые окна на белые пластиковые стеклопакеты. Об этом пишет "Фонтанка".

В КГИОП обратился внимательный петербуржец. Он рассказал о планирующихся работах в доме-памятнике. Несмотря на запрет чиновников, рабочие приступили к демонтажу и успели снести несколько оконных заполнений. Им помешали волонтеры и местные жители. В результате "рабочие сбежали".

Доходный дом А.С. Лишневского является объектом культурного наследия и входит в программу комитета по охране памятников, в рамках которой планируется отреставрировать фасад здания. Всего в этой программе 255 домов Петербурга со "сложными" фасадами.

КГИОП направил в адрес ЖКС №1 предостережение о недопустимости работ по замене оконных заполнений на лестничных клетках №5 и №7 дома Лишневского.

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Фото: citywalls.ru