За неделю с улиц Петербурга вывезли почти 200 тыс. кубометров снега и наледи.

Сегодня улицы убирают 910 единиц техники и 1208 работников ручного труда.

В понедельник, 21 февраля, в пресс-службе комитета по благоустройству Петербурга сообщили, что за прошлую неделю с улиц города собрали и вывезли почти 200 тыс. кубометров снега и сколотой наледи, а с начала зимы было собрано 3,36 млн кубометров снежных масс.

В Смольном добавили, что ряд предприятий, которые полностью справились с вывозом осадков с дорог, начали убирать от снега газоны. Также службы усилили уборку мусора, который скопился под сугробами: за прошедшую неделю было вывезено 1,2 тыс. тонн мусора.

Сегодня улицы очищают 910 единиц техники и 1208 работников ручного труда. Территории зеленых насаждений приводят в порядок еще 220 машин и 780 специалистов садово-парковых хозяйств.

Фото: Piter.tv