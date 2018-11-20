Оператор "Ленфильма" оказался в реанимации после падения льда на Васильевском острове

Мужчина помещен в реанимацию с пробитым черепом.

В день трагедии в Петроградском районе, где студент химико-фармацевтического университета погиб в результате падения льда, официально был зафиксирован еще один случай схода ледяной массы на человека. На сей раз жертвой плохой уборки снега стал бывший кинооператор "Ленфильма" Сергей Левашов, передает "Фонтанка.

Подробности инцидента журналистам рассказал сын пострадавшего, Антон. По словам мужчины, 31 января его отец отправился платить за услуги ЖКХ и у дома номер 29 по 12-й линии Васильевского острова на него упала сосулька. В результате этого 70-летний пенсионер был госпитализирован в Мариинскую больницу. Его состояние врачи оценивают как "непредсказуемое". Мужчина помещен в реанимацию с травмой черепа. Как рассказал, Антон, при встрече отец не смог его вспомнить.

Изначально факт травмирования ледяными массами в районной администрации подтвердить не смогли, однако 5 февраля в пресс-службе эту информацию официально зафиксировали. Чиновники пообещали помочь семье пострадавшего в лечении, однако по словам сына Левашова, пока на связь из администрации с ним не выходили.

Напомним, что 5 февраля в результате на студента химико-фармацевтического университета рухнула глыба льда. В результате этого молодой человек скончался. Вице-губернатор Николай Бондаренко опричиной трагедии назвал незавершенные работы по очистке кровли

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