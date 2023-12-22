  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Последствия оттепели: за сутки не менее 5 автомобилей пострадали от падения наледи
Сегодня, 23:38
52
Butenko Добавить в Яндекс.Новости

Последствия оттепели: за сутки не менее 5 автомобилей пострадали от падения наледи

0 0

Петербуржцы жалуются на участившиеся случаи падения наледи во дворах.

Температурные качели приводят к тому, что коммунальщики Санкт-Петербурга не справляются с уборкой наледи и сосулек. Как результат, страдает имущество простых петербуржцев. По данным Piter.TV, в течение суток горожане не менее 5 раз сообщали в полицию об инцидентах, связанных с повреждением автомобилей.

Так ночью на Киевской улице водосточная труба, забитая льдом, обрушилась на синий Mini Cooper. А в соседнем дворе льдина повредила автомобиль Skoda Rapid. Уже днём житель Зеленогородска сообщил что на проспекте Ленина на пересечении с улицей Кривоносовской во время движения с железнодорожного моста упала крупная льдина, пробившая лобовое стекло Kia Rio.

Ранее мы писали, что петербургская школьница обвинила знакомого из Отрадного в изнасиловании.

Теги: оттепель, падение льда, сосульки
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб, Картина дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии