На Ваське появятся новые парковки для посетителей "Санкт-Петербург Арены"

Парковка рассчитана на 5500 мест.

В Петербурге планируют организовать парковки для посетителей "Санкт-Петербург Арены". С таким предложением выступили вице-премьер Аркадий Дворкович и глава Минтранса Максим Соколов во время посещения объектов, строящихся к ЧМ по футболу 12 апреля.

В Петербурге был разработан транспортный план проведения чемпионата мира. Согласно документу, предусматривается организация 5,5 тысяч парковочных мест.

В во время визита чиновники предложили рассмотреть варианты обустройства дополнительных парковочных мест на Васильевском острове для тех, кто посещает "Санкт-Петербург Арену" по ЗСД.

Также был осмотрен пешеходный мост, который выведет пассажиропоток от "Новокрестовской" к восточной стороне стадиона. На строительство моста потребовалось 106 миллионов рублей.

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