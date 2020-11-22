По предварительным данным, в момент возникновения пожара в здании людей не обнаружено.

На Варшавском шоссе в Москве загорелось складское помещение. Об это сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного главка МЧС.

О происшествии стало известно несколько часов назад. Возгорание обнаружено в промзоне по адресу: Варшавское шоссе, дом 26, сооружение 12. На место прибыли бригады пожарных и спасателей. По предварительной информации, людей в здании нет.

По прибытии пожарно-спасательных подразделений из подвального помещения на минус 1 этаже складского здания наблюдается выход дыма. Что горит и площадь возгорания уточняется. - сообщение столичного главка МЧС

Как сообщает собеседник агентства, пожару присвоен второй номер сложности. Огонь интенсивно распространяется по территории. Возгорание происходит на первом этаже.

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Видео: ВК/МЧС Москвы, Youtube/Сергей Худяков