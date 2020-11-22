На Варшавском шоссе в Москве загорелось складское помещение. Об это сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного главка МЧС.
О происшествии стало известно несколько часов назад. Возгорание обнаружено в промзоне по адресу: Варшавское шоссе, дом 26, сооружение 12. На место прибыли бригады пожарных и спасателей. По предварительной информации, людей в здании нет.
По прибытии пожарно-спасательных подразделений из подвального помещения на минус 1 этаже складского здания наблюдается выход дыма. Что горит и площадь возгорания уточняется.
- сообщение столичного главка МЧС
Как сообщает собеседник агентства, пожару присвоен второй номер сложности. Огонь интенсивно распространяется по территории. Возгорание происходит на первом этаже.
Ранее мы сообщили, что в больнице под Челябинском устранили последствия подтопления.
Видео: ВК/МЧС Москвы, Youtube/Сергей Худяков
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