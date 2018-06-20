Видео: сотрудники РЖД убирают несанкционированную свалку на Варшавской улице

Строительный мусор копился на полосе отвода в течение нескольких недель.

Днем 19 апреля горожане рассказали о несанкционированной свалке, которую убирают железнодорожники на полосе отвода. Мобильный корреспондент Piter.TV прислал видео с места происшествия.

Строительный мусор в районе Варшавской улицы, 1, складировался в течение нескольких дней. В результате образовалась целая свалка. На записи можно увидеть сотрудников РЖД, которым приходится убирать отходы при помощи экскаватора и грузовика.

Ранее мы писали, что на Васильевском острове пенсионер ежедневно убирает мусор рядом с ЗСД.

Видео: Piter.TV