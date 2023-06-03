По требованию прокуратуры Петербурга ликвидирована свалка в Приморском районе

По требованию прокуратуры Петербурга ликвидирована несанкционированная свалка отходов, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства 9 сентября.
Прокуратура Приморского района провела проверку исполнения законодательства об отходах производства и потребления. Установлено, что на земельном участке западнее дома 53В по Заповедной улице, на территории площадью около 1 тыс. "кубов", находится большое количество строительных отходов: грунт, пластмасса, бой бетона, кирпича, стекло, порубочные остатки и другое.
Прокурор обратился в суд с исковым заявлением к районной администрации об обязании организовать работы по ликвидации свалки. Исковые требования судом удовлетворены.
Благодаря вмешательству надзорного ведомства несанкционированная свалка отходов ликвидирована.
Пресс-служба прокуратуры Петербурга
Ранее мы рассказывали о том, что 2 тонны опасных отходов вывезли экологи из Красногвардейского района.
Фото: пресс-служба прокуратуры Петербурга
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