По требованию прокуратуры Петербурга ликвидирована свалка в Приморском районе

Прокурор обратился в суд с исковым заявлением к районной администрации об обязании организовать работы по ликвидации свалки.

По требованию прокуратуры Петербурга ликвидирована несанкционированная свалка отходов, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства 9 сентября.

Прокуратура Приморского района провела проверку исполнения законодательства об отходах производства и потребления. Установлено, что на земельном участке западнее дома 53В по Заповедной улице, на территории площадью около 1 тыс. "кубов", находится большое количество строительных отходов: грунт, пластмасса, бой бетона, кирпича, стекло, порубочные остатки и другое.

Прокурор обратился в суд с исковым заявлением к районной администрации об обязании организовать работы по ликвидации свалки. Исковые требования судом удовлетворены.

Благодаря вмешательству надзорного ведомства несанкционированная свалка отходов ликвидирована. Пресс-служба прокуратуры Петербурга

Ранее мы рассказывали о том, что 2 тонны опасных отходов вывезли экологи из Красногвардейского района.

Фото: пресс-служба прокуратуры Петербурга