На Варшавской улице ночью горела квартира

Никто из жильцов не пострадал.

В Московском районе Петербурга произошел пожар. По словам очевидцев, около двух часов ночи загорелась жилая квартира. Инцидент произошел в доме по Варшавской улице. Местные жители сразу вызвали экстренные службы. По данным прес-службу ГУ МЧС, огонь распространился в трехкомнатной квартире. В одной из комнаты выгорела обстановка. Пострадала территория в 12 квадратных метров. Данных о жертвах нет.

Пламя ликвидировали к половине четвертого утра. К тушению привлекались 15 человек личного состава ведомства и 3 единицы спецтехники.

Ранее Piter.tv писал о том, что в пожаре во Всеволожском районе погибли пятеро. Спасатели нашли еще одно тело.

Фото: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб

