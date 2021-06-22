На Урале загорелся заповедник "Денежкин камень"

На территории природного заповедника фиксируются два возгорания.

На Урале загорелся "Денежкин камень". Об этом рассказали представители пресс-службы природного заповедника, находящегося на территории Свердловской области. В общей сложности горит территория в более чем 100 гектаров.

Сейчас действуют два пожара… Площадь первого пожара 63 гектара. Длина кромки 3800 метров. Второй пожар - площадь 51,4 гектара. Длина кромки 4000 метров. пресс-служба заповедника

Расстояние между двумя пожарами составляет менее одного километра. На ликвидацию пламени направлены силы самого заповедника, уральской авиабазы, авиалесоохраны, регионального ГУ МЧС, сотрудников пожарного отдела Гринпис. Помогают в тушении пламени добровольцы.

Напомним, что в "Денежкином камне" также произошел крупный пожар. Тогда огонь начал распространяться после грозы. Воспламенение специалисты не могли потушить больше месяца. В СК РФ возбуждено уголовное дело по статье 262 УК РФ за нарушение режима заповедников, которое повлекло за собой причинение значительного ущерба.

Видео: ВКонтакте / 15 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Свердловской обл