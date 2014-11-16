На Урале погибла женщина от упавшего на нее дерева

Ее дочь была госпитализирована с переломом руки.

В Свердловской области скончалась женщина после того, как на нее упало дерево. Об этом пишет "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу Управления СУ СКР по региону.

Инцидент произошел на территории оленьей фермы. Предположительно дерево упало вследствие сильного ветра. В результате происшествия также пострадала дочь погибшей. Она была отправлена в местное медицинское учреждение. У нее диагностирован перелом руки и другие травмы. Остальные члены семьи – муж погибшей и еще один ребенок – физически не пострадали.

В настоящее время по факту инцидента проводится проверка. Сообщается, что может быть возбуждено дело по статье 238 Уголовного кодекса РФ об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Степень тяжести вреда, который был причинен здоровью ребенка, также будет выясняться в ходе судебно-медицинской экспертизы.

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