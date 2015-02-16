В Ленобласти рабочего затянуло в комбайн

В поселке Сельцо рабочий получил производственную травму, попав под комбайн. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах 14 июня.
Несчастный случай произошел в понедельник. Местные жители увидели, как рабочего затянуло в "железную молотилку", и срочно вызвали спасателей. Вытащив бедолагу из зерноуборочной машины, сотрудники МЧС передали пострадавшего работникам скорой помощи.
Выясняются подробности произошедшего.
Ранее на Piter.tv сообщили, что в поселке Решетниково при пожаре погибла женщина. Ее тело обнаружили в сгоревшей квартире. Примечательно, что она была "закручена" в одеяло. Правоохранители выдвинули версию об убийстве.
Фото: pixabay
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