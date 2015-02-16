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В Ленобласти рабочего затянуло в комбайн
Сегодня, 16:20
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В Ленобласти рабочего затянуло в комбайн

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Мужчину уже вытащили из "молотилки". Теперь пострадавшему оказывают помощь медики.

В поселке Сельцо рабочий получил производственную травму, попав под комбайн. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах 14 июня.

Несчастный случай произошел в понедельник. Местные жители увидели, как рабочего затянуло в "железную молотилку", и срочно вызвали спасателей. Вытащив бедолагу из зерноуборочной машины, сотрудники МЧС передали пострадавшего работникам скорой помощи. 

Выясняются подробности произошедшего. 

Ранее на Piter.tv сообщили, что в поселке Решетниково при пожаре погибла женщина. Ее тело обнаружили в сгоревшей квартире. Примечательно, что она была "закручена" в одеяло. Правоохранители выдвинули версию об убийстве. 

Фото: pixabay

Теги: завод, комбайн, ленобласть, производственные травмы, сельцо, тосно
Категории: Новости Ленинградской области, Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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